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​Кейн до сих пор не нашёл себе дом в Мюнхене - «Бввария» оплачивает отель, 11 тысяч евро ежесуточно

07 Ноября 2023 • 02:42 Комментировать
Боруссия Д
0:4
Бавария

Гарри Кейн - это дорогое удовольствие, и не только в смысле цены контракта и трансфера. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, английский нападающий до сих пор не нашел себе подходящее жилище в баварской столице. И проживает вместе с супругой Кэти и четырьмя детьми в отеле - да не в каком-нибудь, а в суперлюксе, который обходится в 11 тысяч евро ежесуточно. Называется этот отель Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel di Monaco.

За три месяца счет накапал уже почти на миллион евро, но Кейну на это плевать - все оплачивает клуб. Но пока Кейн бьет рекорды результативности, на все это закрывают глаза, а болельщики клуба напевают беззлобную песенку, в которой в шутку называют Кейна «бомжом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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