Люка Эрнандес рассказал, как Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес вспомнил, как обращался за советом к Килиану Мбаппе.

В начале июля французский защитник покинул «Баварию» ради перехода в «ПСЖ». Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Перед завершением сделки я много общался с Килианом, ведь мы отлично ладим. Он интересовался тем, как идут мои дела в «Баварии». Однажды он позвонил мне и спросил, готов ли я перейти в «ПСЖ». Он сказал, что сделает всё возможное, чтобы убедить меня», – высказался в интервью Le Parisien Эрнандес, успевший отыграть 13 матчей за команду Луиса Энрике с момента переезда из Мюнхена.