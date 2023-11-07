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Люка Эрнандес рассказал, как Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»

07 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

Футболист «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес вспомнил, как обращался за советом к Килиану Мбаппе.

В начале июля французский защитник покинул «Баварию» ради перехода в «ПСЖ». Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Перед завершением сделки я много общался с Килианом, ведь мы отлично ладим. Он интересовался тем, как идут мои дела в «Баварии». Однажды он позвонил мне и спросил, готов ли я перейти в «ПСЖ». Он сказал, что сделает всё возможное, чтобы убедить меня», – высказался в интервью Le Parisien Эрнандес, успевший отыграть 13 матчей за команду Луиса Энрике с момента переезда из Мюнхена.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Килиан Мбаппе Люка Эрнандес ещё теги

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