Гримальдо: «Барселона» не интересовалась мной летом»

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо признался, что минувшим летом каталонская «Барселона» не проявляла интереса в его услугах. Напомним, испанец в итоге на правах свободного агента перешёл из лиссабонской «Бенфики» в «Байер».

«Барселона» не интересовалась мной летом. Слухи не соответствовали действительности. Клуб сосредоточился на тех фуллбеках, которые изначально были в команде», – цитирует Гримальдо журналист Фабрицио Романо.

Гримальдо ударно начал свой дебютный сезон в составе «Байера». На счету защитника 5 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах чемпионата Германии.