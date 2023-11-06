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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо: «Барселона» не интересовалась мной летом»

06 Ноября 2023 • 15:00 Комментировать
Байер Л
...
Унион Берлин
12.11 17:30

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо признался, что минувшим летом каталонская «Барселона» не проявляла интереса в его услугах. Напомним, испанец в итоге на правах свободного агента перешёл из лиссабонской «Бенфики» в «Байер».

«Барселона» не интересовалась мной летом. Слухи не соответствовали действительности. Клуб сосредоточился на тех фуллбеках, которые изначально были в команде», – цитирует Гримальдо журналист Фабрицио Романо.

Гримальдо ударно начал свой дебютный сезон в составе «Байера». На счету защитника 5 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах чемпионата Германии.

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Барселона Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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