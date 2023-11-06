«Проклятие Гарри Кейна»: «Бавария» не выиграет титулов

Гарри Кейн минувшим летом установил трансферный рекорд Бундеслиги. Его переход из «Тоттенхэма» в «Баварию» был оценён в 110 млн евро. Весьма солидная стоимость для 30-летнего игрока. Однако англичанин уже с первых матчей стал оправдывать вложенные в него средства. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как сказался переход Кейна на игре «Баварии» и почему мюнхенский клуб рискует остаться без трофеев в этом сезоне.

Вечный финалист

Профессиональная карьера Гарри Кейна началась в сезоне-2011/2012. К текущему моменту на высшем уровне англичанин провёл более 500 матчей за клубы АПЛ и «Баварию», а также принял участие в 37 поединках за национальную команду Англии. Максимальное достижение Кейна – это участие в финалах Кубка Английской лиги и Лиге чемпионов. Вместе со сборной он брал серебряные награды чемпионата Европы–2020. Да, у Кейна есть личные достижения типа лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма», но он никогда за чуть более чем 10 лет профессиональной карьеры не выигрывал командных трофеев.

Первый блин комом

Уже в свой первый выход на поле в составе «Баварии» Гарри Кейн имел шансы на титул. Он только что сошёл с самолёта и во втором тайме матча за Суперкубок Германии дебютировал за мюнхенскую команду. Только «Бавария» к тому моменту проигрывала «РБ Лейпцигу» уже с разницей в два мяча. После выхода на поле Кейна всё только ухудшилось для его новой команды (0:3) – и «проклятие Гарри Кейна» начало действовать. В семи последних матчах за Суперкубок Германии, исключая поединок с участием Кейна, «Бавария» проиграла только однажды.

26 очков после 10 туров

В минувшем туре Гарри Кейн оформил хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии». Англичанин возглавляет список бомбардиров Бундеслиги, имея в своём активе 15 забитых мячей (3 с пенальти). На гол он тратит менее часа, всего 58 минут! В общей сложности Кейн имеет 16 забитых мячей, 7 голевых передач в 14 матчах за «Баварию». Разрывает Бундеслигу. С этим сложно поспорить. Да и в Лиге чемпионов мюнхенцы идут со 100%-ным результатом.

Второй потерянный трофей

В начале ноября «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии. В поединке 1/16 финала мюнхенский клуб уступил в гостевой встрече «Саарбрюккену», который выступает в третьей по силе лиге Германии. «Бавария» уверенно повела в счёте, но пропустила на первой добавленной минуте к первому тайму. А решающий мяч был отправлен в ворота Мануэля Нойера на шестой добавленной минуте встречи. Кейн участия в матче не принимал, но в заявке был. Второй потенциально потерянный трофей за несколько месяцев. Что это, если не проклятие?!

Упустят чемпионство

После 10 туров Бундеслиги «Бавария» идёт на второй строчке. Мюнхенцам не привыкать стартовать не лучшим образом. Финиш сезона всегда был неизменным, в последние 11 сезонов уж точно. В сезоне-2022/2023 «Бавария» могла стать второй. И должна была. Но дортмундская «Боруссия» сама упустила своё счастье в последнем туре. Причина проста – за «Баварию» тогда не играл Гарри Кейн. Похоже, что в текущем сезоне Бундеслигу будет интересно смотреть и гегемония мюнхенского клуба должна прекратиться.

Сезоны Гарри Кейна, в которых он забивал более 30 мячей во всех турнирах

Сезон Игры (голы) 2014/2015 51 (31) 2016/2017 38 (35) 2017/2018 48 (41) 2020/2021 49 (33) 2022/2023 49 (32)

Константин Лицин



