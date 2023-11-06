Гримальдо: «Хаби Алонсо ждёт невероятное будущее»

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо оценил потенциал главного тренера «фармацевтов» Хаби Алонсо, под руководством которого команда лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

«Хаби Алонсо ждёт невероятное будущее. У него есть умение донести свои идеи, что является самым сложным. Хаби умеет читать соперника и доходчиво всё вам объясняет. В Алонсо я нашёл тренера топ-уровня. Не только из-за результатов, а и из-за того, как понимать игру. Это особенный тренер», – цитирует Гримальдо Football Tweet.

Гримальдо в этом сезоне провёл 10 матчей в чемпионате Германии, где записал на свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.