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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо: «Хаби Алонсо ждёт невероятное будущее»

06 Ноября 2023 • 12:55 Комментировать (1)
Байер Л
...
Унион Берлин
12.11 17:30

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо оценил потенциал главного тренера «фармацевтов» Хаби Алонсо, под руководством которого команда лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

«Хаби Алонсо ждёт невероятное будущее. У него есть умение донести свои идеи, что является самым сложным. Хаби умеет читать соперника и доходчиво всё вам объясняет. В Алонсо я нашёл тренера топ-уровня. Не только из-за результатов, а и из-за того, как понимать игру. Это особенный тренер», – цитирует Гримальдо Football Tweet.

Гримальдо в этом сезоне провёл 10 матчей в чемпионате Германии, где записал на свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

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Хаби Алонсо Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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ингерман
06 Ноября 2023 в 13:01
реал
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