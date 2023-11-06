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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хайнер: «Кейн – один из лучших нападающих в мире, он доказывал это многие годы»

06 Ноября 2023 • 11:48 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна, который перебрался в команду Томаса Тухеля из «Тоттенхэма» минувшим летом.

«Когда мы подписывали Гарри, все в клубе надеялись, что он нам поможет. Нам нужна была чистая «девятка». Кейн – один из лучших нападающих в мире, что доказывал на протяжение многих лет. То, как он сейчас выступает за «Баварию» – это нечто особенное», – сказал Хайнер в беседе с Magenta TV.

Напомним, Кейн в последнем туре Бундеслиги оформил хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии». На счету англичанина уже 15 голов и 5 результативных передач в 10 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Герберт Хайнер ещё теги

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