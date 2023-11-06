Хайнер – о Тухеле: «Мнения могут быть разными, но мы ещё ни разу не проиграли в Бундеслиге»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил работу главного тренера Томаса Тухеля во главе мюнхенского клуба. Напомним, наставник оказался под большим давлением после того, как «Бавария» недавно вылетела из Кубка Германии от команды из третьего дивизиона страны.

«Мнения могут быть разными, кто-то может критиковать тренера, но иногда складывается впечатление, что команда находится в руинах и борется за выживание. Правда в том, что мы ещё ни разу не проиграли в Бундеслиге и выиграли все свои матчи в Лиге чемпионов. Мне нравится, что Тухель сильный. Он находится под большим давлением, как и все в «Баварии», – цитирует Хайнера Magenta TV.