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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» без Гирасси снова проиграл

05 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Хайденхайм
2:0
Штутгарт
окончен

10-й тур Бундеслиги завершился матчем «Хайденхайм» - «Штутгарт». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но всё же ударов по тем и другим воротам было мало. У каждой команды было по одному супермоменту, Силас Мвумпа не забил пенальти, а у соперника Ян Шёппнер отличился с игры и принес победу хозяевам. В компенсированное время Тим Кляйндинст удвоил счет.

Швабы снова уступили без травмированного Серу Гирасси и остаются на третьем месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хайденхайм2:0Штутгарт
(1:0) Шёппнер Ян70'  
(2:0) Кляйндинст Тим90'  
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер БенедиктТоеркауф Норман  44' 82' (Фёренбах Йонас ( 82') Малони ЛеннардШёппнер ЯнДинкчи Эрен  74' 90' (Сесса Кевин ( 90') Бек Адриан 81' (Доведан Никола ( 81') Бесте Ян-Никлас 90' (Томалла Денис ( 90') Кляйндинст Тим
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимШиммер ШтефанБуш МарнонАйхер Витус
Нюбель АлександрРуо Антони 75' (Стеригу Леонидас ( 75') Антон Вальдемар  74'Загаду Дан-АксельИто Хироки 75' (Миттельштедт Максимилиан ( 75') Каразор Атакан  67' 80' (Эглофф Лилиан ( 80') Штиллер АнджелоМвумпа Силас 71' (Левелинг Джейми ( 71') Чжон Ву-Ён 71' (Luca Raimund ( 71') Фюрих КрисУндав Дениз
Запасные: Массимо РобертоХарагути ГенкиБредлов ФабианКастанарас Томас
05 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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​Хайденхайм — Штутгарт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 5 ноября 2023
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