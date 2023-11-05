«Штутгарт» без Гирасси снова проиграл

10-й тур Бундеслиги завершился матчем «Хайденхайм» - «Штутгарт». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но всё же ударов по тем и другим воротам было мало. У каждой команды было по одному супермоменту, Силас Мвумпа не забил пенальти, а у соперника Ян Шёппнер отличился с игры и принес победу хозяевам. В компенсированное время Тим Кляйндинст удвоил счет.

Швабы снова уступили без травмированного Серу Гирасси и остаются на третьем месте, соперник - 10-й.