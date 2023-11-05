«Штутгарт» без Гирасси снова проиграл

10-й тур Бундеслиги завершился матчем «Хайденхайм» - «Штутгарт». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но всё же ударов по тем и другим воротам было мало. У каждой команды было по одному супермоменту, Силас Мвумпа не забил пенальти, а у соперника Ян Шёппнер отличился с игры и принес победу хозяевам. В компенсированное время Тим Кляйндинст удвоил счет.
Швабы снова уступили без травмированного Серу Гирасси и остаются на третьем месте, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Шёппнер Ян70'
|(2:0) Кляйндинст Тим90'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Тоеркауф Норман 44'82' (Фёренбах Йонас (82') •Малони Леннард•Шёппнер Ян•Динкчи Эрен 74'90' (Сесса Кевин (90') •Бек Адриан81' (Доведан Никола (81') •Бесте Ян-Никлас90' (Томалла Денис (90') •Кляйндинст Тим
Нюбель Александр•Руо Антони75' (Стеригу Леонидас (75') •Антон Вальдемар• 74'Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки75' (Миттельштедт Максимилиан (75') •Каразор Атакан 67'80' (Эглофф Лилиан (80') •Штиллер Анджело•Мвумпа Силас71' (Левелинг Джейми (71') •Чжон Ву-Ён71' (Luca Raimund (71') •Фюрих Крис•Ундав Дениз
05 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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