«Вольфсбург» и «Вердер» выдали результативную ничью

В 10-м туре Бундеслиги встретились середняки, «Вольфсбург» и «Вердер». Уже на седьмой минуте Марвин Дукш со штрафного пробил в цель. Хозяева отыгрались в многоходовке с ударом Вацлава Черны. На 59-й минуте Ловро Майер вывел на практически пустые ворота Кевина Паредеса - 2:1. В ответ Рафаэль Борре забил головой.
«Вольфсбург» прервал серию из трех поражений и идет девятым. Противник делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|7'Дукш Марвин (0:1)
|(1:1) Черны Вацлав37'
|(2:1) Паредес Кевин59'
|65'Борре Рафаэль (2:2)
Перван Павао•Лакруа Максанс 6'• 88'Борнаув Себастьян75' (Коцца Николя (75') •Зесигер Седрик•Меле Йоаким84' (Баку Ридле (84') •Сванберг Маттиас57' (Томаш Тьягу (57') •Вранкс Астер•Паредес Кевин 66'84' (Каминьски Якуб (84') •Черны Вацлав57' (Арнольд Максимилиан (57') •Винд Йонас• 80'Майер Ловро
Запасные: Шульце Филипп•Сарр Амин•Герхардт Янник•Рожерио да Силва
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Шмид Романо•Стаге Йенс•Биттенкорт Леонардо 64'75' (Линен Сенне (75') •Деман Оливье•Борре Рафаэль•Дукш Марвин87' (Нжинма Джастин (87')
05 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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