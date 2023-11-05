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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» и «Вердер» выдали результативную ничью

05 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Вердер
окончен

В 10-м туре Бундеслиги встретились середняки, «Вольфсбург» и «Вердер». Уже на седьмой минуте Марвин Дукш со штрафного пробил в цель. Хозяева отыгрались в многоходовке с ударом Вацлава Черны. На 59-й минуте Ловро Майер вывел на практически пустые ворота Кевина Паредеса - 2:1. В ответ Рафаэль Борре забил головой.

«Вольфсбург» прервал серию из трех поражений и идет девятым. Противник делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
Вольфсбург2:2Вердер
  7'Дукш Марвин (0:1)
(1:1) Черны Вацлав37'  
(2:1) Паредес Кевин59'  
  65'Борре Рафаэль (2:2)
Перван ПаваоЛакруа Максанс  6'  88'Борнаув Себастьян 75' (Коцца Николя ( 75') Зесигер СедрикМеле Йоаким 84' (Баку Ридле ( 84') Сванберг Маттиас 57' (Томаш Тьягу ( 57') Вранкс АстерПаредес Кевин  66' 84' (Каминьски Якуб ( 84') Черны Вацлав 57' (Арнольд Максимилиан ( 57') Винд Йонас  80'Майер Ловро
Запасные: Шульце ФилиппСарр АминГерхардт ЯнникРожерио да Силва
Цеттерер МихаэльВелькович МилошФридль МаркоЮнг АнтониВайзер МитчеллШмид РоманоСтаге ЙенсБиттенкорт Леонардо  64' 75' (Линен Сенне ( 75') Деман ОливьеБорре РафаэльДукш Марвин 87' (Нжинма Джастин ( 87')
Запасные: Штарк НикласОпиц ЛеонВольтемаде НикПипер АмосАгу ФеликсДос Сантос Хеслер ЭдуардоРапп НиколайCimo Roecker
05 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Вольфсбург

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​Вольфсбург — Вердер: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 5 ноября 2023
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