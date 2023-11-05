«Вольфсбург» и «Вердер» выдали результативную ничью

В 10-м туре Бундеслиги встретились середняки, «Вольфсбург» и «Вердер». Уже на седьмой минуте Марвин Дукш со штрафного пробил в цель. Хозяева отыгрались в многоходовке с ударом Вацлава Черны. На 59-й минуте Ловро Майер вывел на практически пустые ворота Кевина Паредеса - 2:1. В ответ Рафаэль Борре забил головой.

«Вольфсбург» прервал серию из трех поражений и идет девятым. Противник делит 11-ю строчку.