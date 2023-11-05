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«Барселона» хочет купить одного из лучших игроков «Байера»

05 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать

Фланговый защитник Алехандро Гримальдо, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

«Сине-гранатовые» намерены предпринять попытку подписать Алехандро в ближайшие трансферные окна. Transfermarkt оценивает стоимость Гримальдо в 25 миллионов евро. Контракт 28-летнего испанца с «фармацевтами» рассчитан до конца июня 2028 года.

Защитник результативно начал сезон-2023/2024 в составе «Байера». Алехандро поучаствовал в десяти поединках, записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.

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