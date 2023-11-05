Раскрыты планы «Баварии» на зимнее трансферное окно

Мюнхенская «Бавария» намерена быть активной в зимнее трансферное окно, об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий чемпион планирует приобрести минимум двух футболистов в январское трансферное окно. Позиции, которые собирается усилить «Бавария», пока не называются.

В последнем матче подопечные Томаса Тухеля разгромно победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0. Хет-триком отметился нападающий Гарри Кейн. После десяти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 26 очков и располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» два балла.