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Мюллер пошутил над Кейном после хет-трика в матче с «Боруссией»

05 Ноября 2023 • 08:42 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на хет-трик одноклубника Гарри Кейна во вчерашнем матче чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:0).

«Скоро Кейну понадобится еще один номер в отеле», - приводятся слова Томаса в социальных сетях Bayern & Germany.

Напомним, что после матча Кейн традиционно забрал с собой футбольный мяч.

Гарри пополнил ряды мюнхенского гранда минувшим летом, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Англичанин принял участие в 14 поединках за «Баварию», в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Бавария Томас Мюллер Гарри Кейн ещё теги
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