Нойер рассказал, что думает о Кейне

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер оценил вклад Гарри Кейна в успехи команды.

Англичанин отметился очередным хет-триком в матче против дортмундской «Боруссии», принеся мюнхенцам победу со счётом 4:0. В общей сложности на счету Кейна уже 17 забитых мячей и семь голевых передач в 14 встречах за «Баварию».

«Это просто опыт и всё то, что Кейн накопил за свою карьеру. Конечно, он не оставил это в Англии, а привёз с собой в Германию, что наглядно демонстрирует с тех пор, как примерил футболку «Баварии». Мы очень рады, что в нашей команде выступает такой игрок. Он показывает свой класс каждую неделю», – цитирует Bayern & Germany Нойера.