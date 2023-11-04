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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» одержала самую крупную победу в Дортмунде с 2009 года

04 Ноября 2023 • 23:59 Комментировать

Центральным матчем десятого тура немецкого чемпионата стал поединок дортмундской «Боруссии» с мюнхенской «Баварией». Сражения, однако, не получилось - «шмели» проиграли со счетом 0:4, что стало самым крупным домашним поражением «Боруссии» в матче от «Баварии» с 2009 года. Тогда, в сентябре 2009 года, мюнхенцы выиграли со счетом 5:1.

В следующем, двенадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» примет дома «Хайденхайм», а дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть на выезде со «Штутгартом». Оба матча состоятся в один день - одиннадцатого марта.


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Бавария Боруссия Дортмунд
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