​«Бавария» одержала самую крупную победу в Дортмунде с 2009 года

Центральным матчем десятого тура немецкого чемпионата стал поединок дортмундской «Боруссии» с мюнхенской «Баварией». Сражения, однако, не получилось - «шмели» проиграли со счетом 0:4, что стало самым крупным домашним поражением «Боруссии» в матче от «Баварии» с 2009 года. Тогда, в сентябре 2009 года, мюнхенцы выиграли со счетом 5:1.

В следующем, двенадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» примет дома «Хайденхайм», а дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть на выезде со «Штутгартом». Оба матча состоятся в один день - одиннадцатого марта.