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Звёздный игрок «Баварии» окончательно решил перейти в «Реал» слухи

04 Ноября 2023 • 23:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.30 X 6.00 2 11.00
Через 22 ч. 27 мин.

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис намерен перебраться в мадридский «Реал».

Испанский гранд давно проявляет интерес к 23-летнему игроку, однако в «Баварии» не горят желанием отпускать канадца. По обновлённым сведениям Diario AS, руководству мюнхенцев будет крайне трудно удержать Дэвиса, поскольку теперь тот твёрдо вознамерился продолжить карьеру в «Реале». Переход может состояться по окончании сезона.

Трансферная стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро. Действующий контракт латераля с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

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