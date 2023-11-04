Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис намерен перебраться в мадридский «Реал».

Испанский гранд давно проявляет интерес к 23-летнему игроку, однако в «Баварии» не горят желанием отпускать канадца. По обновлённым сведениям Diario AS, руководству мюнхенцев будет крайне трудно удержать Дэвиса, поскольку теперь тот твёрдо вознамерился продолжить карьеру в «Реале». Переход может состояться по окончании сезона.

Трансферная стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро. Действующий контракт латераля с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.