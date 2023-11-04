Нойер: «Бавария» показала своё истинное лицо в матче с «Боруссией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после разгромной победы над «Боруссией» в Дортмунде (4:0).

Уже на четвёртой минуте встречи Дайот Упамекано вывел команду Томаса Тухеля вперёд, а затем за дело взялся Гарри Кейн, оформивший хет-трик.

«Каждый футболист и болельщик с нетерпением ждёт этой игры, что бы ни происходило до него. Нам удалось показать своё истинное лицо в топ-матче. Мы отлично вошли в игру с первых минут. У нас была уверенность в себе, которой не хватало в Саарбрюккене. Умение пользоваться пространством и высокий темп – вот что позволило нанести вред «Боруссии», – сказал в интервью Sky Sport Нойер, недавно вернувшийся на поле после тяжёлой травмы.