Тухель – о разгромной победе над «Боруссией»: «Бавария» не так плоха, верно?»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель припомнил журналистам их неодобрительные отзывы после победы над дортмундской «Боруссией» (4:0).

Мюнхенцы забили два мяча в Дортмунде уже к девятой минуте, а во втором тайме довели разницу в счёте до крупной. Хет-триком отметился Гарри Кейн.

«Я очень доволен командой. Мы показали игру топ-уровня. Нам удалось создать много голевых моментов и одержать заслуженную победу.

Сегодня мы сделали много хорошего, не так ли? Всё не так плохо, как писали в СМИ. Мы выиграли 4:0, и теперь вам, журналистам, придётся развернуться на 180 градусов», – сказал в послематчевом интервью Sky Тухель.