«Супер Гарри» – пользователи Интернета об очередном хет-трике Кейна

После очередного хет-трика Кейна в Бундеслиге пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии под этой новостью в Интернете.

- Ух ты, это просто невероятно! Гарри Кейн в ударе и показывает миру, из чего он сделан! Продолжай сиять ярко, Гарри! Мы все болеем за тебя! – написал один из болельщиков;

- Кейн просто потрясающий, - добавил другой фанат;

- Супер Гарри, - написал любитель футбола;

- Герой хет-триков! – подметил болельщик;

- Кейн куда круче, чем я думал, - оставил пост фанат.

«Бавария» со счётом 4:0 на выезде разгромила «Боруссию» Дортмунд в субботнем матче 4 ноября 2023 года, а Гарри Кейн отметился хет-триком. Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.