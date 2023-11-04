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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Супер Гарри» – пользователи Интернета об очередном хет-трике Кейна

04 Ноября 2023 • 23:34 Комментировать
Боруссия Д
0:4
Бавария

После очередного хет-трика Кейна в Бундеслиге пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии под этой новостью в Интернете.

-  Ух ты, это просто невероятно! Гарри Кейн в ударе и показывает миру, из чего он сделан! Продолжай сиять ярко, Гарри! Мы все болеем за тебя! – написал один из болельщиков;

- Кейн просто потрясающий, - добавил другой фанат;

- Супер Гарри, - написал любитель футбола;

- Герой хет-триков! – подметил болельщик;

- Кейн куда круче, чем я думал, - оставил пост фанат.

«Бавария» со счётом 4:0 на выезде разгромила «Боруссию» Дортмунд в субботнем матче 4 ноября 2023 года, а Гарри Кейн отметился хет-триком. Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.


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Бавария Бундеслига Гарри Кейн ещё теги

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