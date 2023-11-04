Кейн поучаствовал в 24 голах в 14 матчах за «Баварию»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн показывает невероятную результативность после переезда в Германию.

Сегодняшний хет-трик, оформленный в поединке против дортмундской «Боруссии» (4:0), стал для Кейна уже третьим в рамках Бундеслиги. В общей же сложности на счету 30-летнего нападающего 24 результативных действия в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах – 17 забитых мячей и семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кейн стал рекордсменом по количеству голов в десяти первых матчах Бундеслиги.

Напомним, что англичанин присоединился к мюнхенскому гранду летом текущего года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма».