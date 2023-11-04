Кейн оформил три хет-трика в Бундеслиге, проведя всего 10 матчей

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн снова отметился хет-триком.

На этот раз лидер атаки мюнхенцев огорчил дортмундскую «Боруссию», чьи ворота поразил на девятой, 72-й и 93-й минутах субботнего матча. Для Кейна это уже третий хет-трик в поединках Бундеслиги за «Баварию» – ранее он забивал трижды «Дармштадту» (8:0) и «Бохуму» (7:0). В общей сложности 30-летний англичанин провёл всего десять матчей в чемпионате Германии.

Гарри Кейн возглавил бомбардирскую гонку Бундеслиги с 15 точными ударами, превзойдя форварда «Штутгарта» Серу Гирасси (14 голов), который, впрочем, провёл на две игры меньше. Любопытно также, что у одного Кейна сейчас больше забитых мячей, чем у девяти команд чемпионата.