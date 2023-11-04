«Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей против «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге

«Бавария» вновь сокрушила дортмундскую «Боруссию» в поединке чемпионата Германии.

Субботняя встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:0. Хет-триком в составе действующих чемпионов отметился Гарри Кейн, ещё один мяч записал себе в актив Дайот Упамекано. Как сообщает Squawka, «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге, лишь однажды допустив ничью. Примечательно также, что за этот период гранд из Мюнхена забил в сумме 33 гола в ворота «шмелей».

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице после десяти туров, имея на своём счету 26 очков. «Боруссия» – четвёртая с 21 баллом.