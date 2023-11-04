Хет-трика Кейна помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в Дортмунде

«Бавария» уже в первые десять минут забила дважды в Дортмунде. «Боруссия» пыталась что-то противопоставить, но после перерыва пропустила и третий мяч, а потом и четвёртый.

В десятом туре Бундеслиге состоялся самый интересный матч турнира с точки зрения вывески. К вице-чемпиону страны «Боруссии» в Дортмунд приехал бессменный чемпион последних лет «Бавария». Правда, к очной встрече команды подошли на худших позициях. Мюнхенцы были вторыми, а дортмундцы четвёртыми, при этом в таблице их разделяли всего два очка.

«Бавария» открыла счёт уже в самом дебюте. Мюнхенцы заработали право на угловой, Упамекано раздёргал Шлоттербека, и головой пробил в цель. Тут же гости едва не удвоили счёт. Мусиала получил мяч перед штрафной, сместился в центр и пробил, но получилось выше цели.

Тем не менее, ещё до истечения стартовой десятиминутки «Бавария» удвоила счёт. Гости провели быструю атаку, в завершающей стадии которой Горецка покатил мяч в левую зону штрафной, откуда Сане прострелил на дальний угол вратарской, а там Кейн в касание поразил уже пустые ворота.

Дортмундцы постарались прибавить и совершили несколько подходов к воротам соперника, но удары хозяев либо блокировались, либо всё завершалось неточными передачами в завершающей стадии. И всё же игра скорее шла под контролем «Баварии». «Боруссия» пыталась наладить контроль, но в позиционных атаках у хозяев ничего не получалось. «Бавария» в свою очередь искала возможности для контратак.

По истечении получаса Кейн получил мяч справа и бил в дальний угол, но угодил в штангу. Судьи зафиксировали офсайд, но по трансляции с уверенностью подтвердить верность решения было сложно, так что ВАР мог бы и засчитать этот мяч.

В конце тайма шанс отличиться упустил Горецка. Сначала он в одиночестве принял мяч грудью по центру штрафной и бил с лёта, но не попал в створ. Затем Горецка головой замыкал навес справа, но угодил в соперника. Дортмундцы свой первый момент создали лишь в компенсированное время к первому тайму. Дэвис ошибся у своей штрафной, «шмели» быстро провели атаку, и после передачи Брандта слева Мален бил с правого угла вратарской, но в цель не попал. На этому команды ушли на перерыв.

Уже в дебюте второго тайма гости могли доводить счёт до разгромного. Кейн сделал пас на ход Мусиале, который справа ворвался в штрафную, оказавшись с глазу на глаз с Кобелем, но вратарь дортмундцев эту дуэль выиграл. После углового Кейн бил с близкого расстояния, но его удар был заблокирован. В следующей атаке мюнхенцы забили, но был зафиксирован офсайд.

«Боруссия» тоже старалась действовать активно и шла вперёд большими силами. «Бавария» в ответ раз за разом проводила контратаки, но завершить их не удавалось. Возродить интригу в матче мог Ройс. Ветеран «шмелей» получил мяч в центре штрафной и с разворота бил без сопротивления, но Нойер ворота спас. Тут же шанс упустили мюнхенцы, когда Сане получил футбольный снаряд в центре штрафной, но с его ударом Кобель справился.

По истечении часа поле покинул Упамекано, который не смог завершить матч. Из-за этого «Баварии» пришлось переходить на игру в три защитника. Вскоре этим вновь пытался воспользоваться Ройс, но после навеса головой пробил мимо цели. Казалось, что «шмели» могли чуть надавить, но это почувствовала «Бавария». Сначала гол гостей был отменён из-за офсайда, но за двадцать минут до конца подопечные Тухеля забили. Мусила справа прострелил в центр штрафной, где совсем один был Кейн, и англичанин не промахнулся

Реклама

После этого игра толком была сделана. За четыре минуты до конца основного времени хозяева заработали опасный штрафной, но Забитцер пробил выше. Тут же «шмели» создали ещё более опасный момент. Ройс нашёл Рюэрсона слева в штрафной, который прострелил на линию вратарской, откуда Мукоко пробил над перекладиной тоже.

Уже в компенсированное время «Бавария» забила и четвёртый гол. Павлович перехватил мяч на чужой половине и покатил мяч на ход Кейну, который убежал на рандеву с Кобелем и оформил хет-трик.

В следующем туре «Бавария» примет «Хайденхайм», но пока думает о Лиге чемпионов, в рамках которой в Мюнхен приедет «Галатасарай». «Боруссию» через неделю ждёт вояж к «Штутгарту», а на неделе в рамках главного еврокубка «шмели» в родных стенах сразятся с «Ньюкаслом».