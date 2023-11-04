Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хет-трика Кейна помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в Дортмунде

04 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать (1)
Боруссия Д
0:4
Бавария
окончен

«Бавария» уже в первые десять минут забила дважды в Дортмунде. «Боруссия» пыталась что-то противопоставить, но после перерыва пропустила и третий мяч, а потом и четвёртый.

Протокол игры  
Боруссия Д0:4Бавария
  4'Упамекано Дайо (0:1)
  9'Кейн Гарри (0:2)
  72'Кейн Гарри (0:3)
  90'Кейн Гарри (0:4)
Кобель ГрегорВольф Мариус 46' (Зюле Никлас ( 46') Хуммельс Матс  61'Шлоттербек НикоРюэрсон Юлиан  74'Забитцер Марсель  76'Эзкан Салих 57' (Адейеми Карим ( 57') Ройс МаркоБрандт Юлиан 67' (Мукоко Юссуфа ( 67') Мален Дониэлл 57' (Нмеча Феликс ( 57') Фюллькруг Никлас 79' (Аллер Себастьян ( 79')
Запасные: Рейна ДжованниБенсебаини РамиМайер Александер IIБайно-Гиттенс Джейми
Нойер МануэльМазрауи НуссаирУпамекано Дайо 60' (Павлович Александр ( 60') Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоЛаймер Конрад  85'Горецка ЛеонКоман КингслиМусиала Джамал 89' (Мюллер Томас ( 89') Сане Лерой  22' 89' (Чупо-Мотинг Эрик ( 89') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансУльрайх СвенГнабри СержСарр БунаТель Матис
04 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

В десятом туре Бундеслиге состоялся самый интересный матч турнира с точки зрения вывески. К вице-чемпиону страны «Боруссии» в Дортмунд приехал бессменный чемпион последних лет «Бавария». Правда, к очной встрече команды подошли на худших позициях. Мюнхенцы были вторыми, а дортмундцы четвёртыми, при этом в таблице их разделяли всего два очка.

«Бавария» открыла счёт уже в самом дебюте. Мюнхенцы заработали право на угловой, Упамекано раздёргал Шлоттербека, и головой пробил в цель. Тут же гости едва не удвоили счёт. Мусиала получил мяч перед штрафной, сместился в центр и пробил, но получилось выше цели.

Тем не менее, ещё до истечения стартовой десятиминутки «Бавария» удвоила счёт. Гости провели быструю атаку, в завершающей стадии которой Горецка покатил мяч в левую зону штрафной, откуда Сане прострелил на дальний угол вратарской, а там Кейн в касание поразил уже пустые ворота.

Дортмундцы постарались прибавить и совершили несколько подходов к воротам соперника, но удары хозяев либо блокировались, либо всё завершалось неточными передачами в завершающей стадии. И всё же игра скорее шла под контролем «Баварии». «Боруссия» пыталась наладить контроль, но в позиционных атаках у хозяев ничего не получалось. «Бавария» в свою очередь искала возможности для контратак.

По истечении получаса Кейн получил мяч справа и бил в дальний угол, но угодил в штангу. Судьи зафиксировали офсайд, но по трансляции с уверенностью подтвердить верность решения было сложно, так что ВАР мог бы и засчитать этот мяч.

В конце тайма шанс отличиться упустил Горецка. Сначала он в одиночестве принял мяч грудью по центру штрафной и бил с лёта, но не попал в створ. Затем Горецка головой замыкал навес справа, но угодил в соперника. Дортмундцы свой первый момент создали лишь в компенсированное время к первому тайму. Дэвис ошибся у своей штрафной, «шмели» быстро провели атаку, и после передачи Брандта слева Мален бил с правого угла вратарской, но в цель не попал. На этому команды ушли на перерыв.

Уже в дебюте второго тайма гости могли доводить счёт до разгромного. Кейн сделал пас на ход Мусиале, который справа ворвался в штрафную, оказавшись с глазу на глаз с Кобелем, но вратарь дортмундцев эту дуэль выиграл. После углового Кейн бил с близкого расстояния, но его удар был заблокирован. В следующей атаке мюнхенцы забили, но был зафиксирован офсайд.

«Боруссия» тоже старалась действовать активно и шла вперёд большими силами. «Бавария» в ответ раз за разом проводила контратаки, но завершить их не удавалось. Возродить интригу в матче мог Ройс. Ветеран «шмелей» получил мяч в центре штрафной и с разворота бил без сопротивления, но Нойер ворота спас. Тут же шанс упустили мюнхенцы, когда Сане получил футбольный снаряд в центре штрафной, но с его ударом Кобель справился.

По истечении часа поле покинул Упамекано, который не смог завершить матч. Из-за этого «Баварии» пришлось переходить на игру в три защитника. Вскоре этим вновь пытался воспользоваться Ройс, но после навеса головой пробил мимо цели. Казалось, что «шмели» могли чуть надавить, но это почувствовала «Бавария». Сначала гол гостей был отменён из-за офсайда, но за двадцать минут до конца подопечные Тухеля забили. Мусила справа прострелил в центр штрафной, где совсем один был Кейн, и англичанин не промахнулся

Реклама


После этого игра толком была сделана. За четыре минуты до конца основного времени хозяева заработали опасный штрафной, но Забитцер пробил выше. Тут же «шмели» создали ещё более опасный момент. Ройс нашёл Рюэрсона слева в штрафной, который прострелил на линию вратарской, откуда Мукоко пробил над перекладиной тоже.

Уже в компенсированное время «Бавария» забила и четвёртый гол. Павлович перехватил мяч на чужой половине и покатил мяч на ход Кейну, который убежал на рандеву с Кобелем и оформил хет-трик.

В следующем туре «Бавария» примет «Хайденхайм», но пока думает о Лиге чемпионов, в рамках которой в Мюнхен приедет «Галатасарай». «Боруссию» через неделю ждёт вояж к «Штутгарту», а на неделе в рамках главного еврокубка «шмели» в родных стенах сразятся с «Ньюкаслом».

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд

Новости по матчу

22:49
Кейн оформил три хет-трика в Бундеслиге, проведя всего 10 матчей
22:40
«Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей против «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге
22:23
Кейн – первый игрок, забивший 14+ голов в 10 стартовых матчах Бундеслиги
21:53
Гендиректор «Баварии»: «Команда проводит лучший старт сезона за последние 7 лет»
21:34
Кейн повторил рекорд 60-летней давности
20:42
​Ройс проводит свой 400-й матч за «Боруссию»
20:05
«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
20:00
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
02:47
Боруссия Дортмунд - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23:54
Кейн – о матче против «Боруссии» Дортмунд: «Будет очень непросто»
23:28
Нойер поделился мыслями о предстоящем матче против «Боруссии» Дортмунд
23:20
Тухель рассказал, подпишет ли «Бавария» Боатенга
22:56
​Боруссия Дортмунд — Бавария: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 4 ноября 2023
19:29
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:56
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на успех «Баварии» в матче с «Боруссией»
22:44
Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе
20:24
Киммиха дисквалифицировали на два матча Бундеслиги
16:15
Клозе: «С приходом Кейна у «Баварии» вновь появился нападающий, который может гарантировать голы»
12:46
Дризен рассказал, при каком условии «Бавария» продлит контракт с Нойером
12:38
Гендиректор «Баварии» Дризен: «Я бы действительно сохранил Мусиалу в клубе на всю жизнь»
16:09
Игрок «Баварии» Тель — о своей результативности: «Я очень уверен в себе»
02:24
В «Баварии» рассказали о возможном подписании Вирца
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
04 Ноября 2023 в 22:49
Совсем у Боруссии дела плохо против Баварии пошли. Теперь и на своем поле разгромы отхватывают...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Боруссия М Боруссия М
3
3
2.02 3.90 3.60
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Аугсбург Аугсбург
1
1
2.25 3.60 3.25
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
3
2.55 3.45 2.85
Видео
Окончен
Майнц Майнц
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2
0
4.80 4.60 1.65
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер Л Байер Л
2
3
4.20 4.20 1.81
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария Бавария
0
4
3.05 4.40 2.10
Видео
05.11.23 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер Вердер
1.78 4.20 4.30
Видео
05.11.23 в 19:30
Хайденхайм Хайденхайм
Штутгарт Штутгарт
3.40 4.00 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
22:49 · Германия. Бундеслига
Кейн оформил три хет-трика в Бундеслиге, проведя всего 10 матчей
22:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей против «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге
22:23 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый игрок, забивший 14+ голов в 10 стартовых матчах Бундеслиги
21:53 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Команда проводит лучший старт сезона за последние 7 лет»
21:34 · Германия. Бундеслига
Кейн повторил рекорд 60-летней давности
21:33 · Германия. Кубок
6 из 16 - в Кубке Германии повторен антирекорд по количеству клубов Бундеслиги в 1/8 финала
21:06 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил абсолютный клубный рекорд
20:42 · Германия. Бундеслига
​Ройс проводит свой 400-й матч за «Боруссию»
20:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
19:34 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» чудом не проиграл гладбахской «Боруссии»
19:32 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» не смог вырвать победу в матче с «Аугсбургом»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Майнц» впервые в сезоне победил, одолев «РБ Лейпциг»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»
19:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» получил три мяча от «Айнтрахта» и проиграл в 12-м матче подряд
Все новости
Рекомендуем