Кейн – первый игрок, забивший 14+ голов в 10 стартовых матчах Бундеслиги

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну снова покорился бомбардирский рекорд.

Англичанин поразил ворота дортмундской «Боруссии» на девятой и 72-й минутах встречи – теперь в его активе 14 забитых голов в Бундеслиге. Таким образом, как информирует Opta, Кейн стал первым в истории Бундеслиги игроком, забившим 14 или более голов в своих первых десяти матчах в турнире.

Гарри Кейн перебрался в «Баварию» в августе текущего года из лондонского «Тоттенхэма». Сумма трансфера оценивается в 100 млн евро. На счету 30-летнего форварда также пять результативных передач в матчах чемпионата Германии.