Гендиректор «Баварии»: «Команда проводит лучший старт сезона за последние 7 лет»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен оценил выступление команды в текущем сезоне.

Недавно коллектив Томаса Тухеля сенсационно уступил «Саарбрюккену» (1:2), выбыв из борьбы за Кубок Германии на ранней стадии.

«Мы проводим лучший старт сезона за последние семь лет. Конечно, неудача в матче с «Саарбрюккеном» стала настоящим ударом, но мы должны двигаться дальше и смотреть в будущее», – заявил Ян-Кристиан Дризен в интервью Sky перед началом матча против дортмундской «Боруссии».

Следить за ходом «Дер-Класикера» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция. На данный момент мюнхенцы уверенно ведут в счёте – 2:0.