Кейн повторил рекорд 60-летней давности

Форвард «Баварии» Гарри Кейн оформил 13 голов в 10 своих первых матчах Бундеслиги за мюнхенский клуб. Таким образом, Гарри повторил рекорд Клауса Матишака, который тот установил аж 60 лет назад – в сезоне-1963/64, сообщает Opta Sports. Тогда бывший немецкий футболист выступал в составе «Шальке».

Напомним, прямо сейчас «Бавария» Кейна гостит в Дортмунде и делает отличную заявку на то, чтобы в очередной раз огорчить «шмелей». После перерыва мюнхенцы ведут со счётом 2:0, помимо Кейна в составе «Баварии» отличился Дайо Упамекано.

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