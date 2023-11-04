​Ройс проводит свой 400-й матч за «Боруссию»

Центральным матчем десятого тура немецкого чемпионата является проходящая прямо сейчас встреча между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией». Этот матч стал юбилейным, 400-м в составе «Боруссии» с учетом всех турниров, для капитана клуба Марко Ройса.

Он - шестой игрок в истории немецкого клуба, добравшийся до такого рубежа. Ранее в клуб 400 матчей вошли также Михаэль Цорк, Матс Хуммельс (он выступает и сейчас), Роман Вайденфеллер, Штефан Ройтер и Ларс Риккен.

Следить за событиями игры между «Боруссией» и «Баварией» можно в формате прямой онлайн-трансляции.