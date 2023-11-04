«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги

Сегодня, 4 ноября, дортмундская «Боруссия» примет на своём поле мюнхенскую «Баварию».

С первых минут в составе «Боруссии» на поле выйдут следующие футболисты: Кобель (вр), Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Эзкан, Забитцер, Мален, Ройс, Брандт, Фюллькруг.

«Бавария» начнется встречу в таком сочетании: Нойер (вр), Мазрауи, Упамекано, Мин-Чжэ, Дэвис, Лаймер, Горецка, Коман, Мусиала, Сане, Кейн.

Старт поединка десятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Баварией» запланирован на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.