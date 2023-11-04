«Фрайбург» чудом не проиграл гладбахской «Боруссии»

«Фрайбург» быстро открыл счёт в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии». Соперник во второй части стартового тайма забил три гола подряд и в итоге едва не удержал победу. На 70-й минуте Ноа Вайсхаупт отыграл один гол, но этого было все еще мало - 2:3. А вот удар с пенальти на 90-й минуте от Винченцо Грифо позволил хозяевам уйти от поражения - 3:3.
«Фрайбург» идет восьмым, «Боруссия» - 11-я.
Протокол игры
|(1:0) Хёлер Лукас7'
|25'Сибачо Жордан (1:1)
|29'Плеа Алассан (1:2)
|39'Вайгль Юлиан (1:3)
|(2:3) Вайсхаупт Ноа70'
|(3:3) Грифо Винченцо90'
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас• 50'Линхарт Филипп• 37'Кюблер Лукас46' (Макенго Жорди (46') •Хёфлер Николас•Доан Рицу59' (Вайсхаупт Ноа (59') •Эггештайн Максимилиан•Рохль Мерлин59' (Грегорич Михаэль (59') •Грифо Винченцо•Хёлер Лукас
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Нец Лука 80'81' (Киародиа Фабио (81') •Райтц Рокко•Вайгль Юлиан• 90'Онора Франк80' (Крамер Кристоф (80') •Плеа Алассан71' (Чванчара Томаш (71') •Нгуму Натан71' (Фридрих Марвин (71') •Сибачо Жордан43' (Хак Робин (43')
04 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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