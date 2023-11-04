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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» чудом не проиграл гладбахской «Боруссии»

04 Ноября 2023 • 19:34 Комментировать
Фрайбург
3:3
Боруссия М

«Фрайбург» быстро открыл счёт в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии». Соперник во второй части стартового тайма забил три гола подряд и в итоге едва не удержал победу. На 70-й минуте Ноа Вайсхаупт отыграл один гол, но этого было все еще мало - 2:3. А вот удар с пенальти на 90-й минуте от Винченцо Грифо позволил хозяевам уйти от поражения - 3:3.

«Фрайбург» идет восьмым, «Боруссия» - 11-я.

Протокол игры  
Фрайбург3:3Боруссия М
(1:0) Хёлер Лукас7'  
  25'Сибачо Жордан (1:1)
  29'Плеа Алассан (1:2)
  39'Вайгль Юлиан (1:3)
(2:3) Вайсхаупт Ноа70'  
(3:3) Грифо Винченцо90'  
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер Маттиас  50'Линхарт Филипп  37'Кюблер Лукас 46' (Макенго Жорди ( 46') Хёфлер НиколасДоан Рицу 59' (Вайсхаупт Ноа ( 59') Эггештайн МаксимилианРохль Мерлин 59' (Грегорич Михаэль ( 59') Грифо ВинченцоХёлер Лукас
Запасные: Гульде МануэльКайтель ЯнникМюллер ФлорианШмидт КеннетАдаму Чуквубике
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи НикоВебер МаксимилианНец Лука  80' 81' (Киародиа Фабио ( 81') Райтц РоккоВайгль Юлиан  90'Онора Франк 80' (Крамер Кристоф ( 80') Плеа Алассан 71' (Чванчара Томаш ( 71') Нгуму Натан 71' (Фридрих Марвин ( 71') Сибачо Жордан 43' (Хак Робин ( 43')
Запасные: Ранос Грант-ЛеонХеррманн ПатрикНойхаус ФлорианОльшовски Ян
04 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Мёнхенгладбах

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​Фрайбург — Боруссия Мёнхенгладбах: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 4 ноября 2023
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