«Фрайбург» чудом не проиграл гладбахской «Боруссии»

«Фрайбург» быстро открыл счёт в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии». Соперник во второй части стартового тайма забил три гола подряд и в итоге едва не удержал победу. На 70-й минуте Ноа Вайсхаупт отыграл один гол, но этого было все еще мало - 2:3. А вот удар с пенальти на 90-й минуте от Винченцо Грифо позволил хозяевам уйти от поражения - 3:3.

«Фрайбург» идет восьмым, «Боруссия» - 11-я.