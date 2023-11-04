«Кёльн» не смог вырвать победу в матче с «Аугсбургом»

Проигравший на старте 7 матчей из 9 «Кёльн» принимал «Аугсбург». В начале игры команды обменялись голами Линтона Майны и Филлипа Титца. «Козлы» выглядели прилично и постоянно угрожали воротам противника, но единицы на табло остались гореть до конца.

Гости идут на 10-м месте, а вот их противник упал на самое дно таблицы.