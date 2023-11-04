«Кёльн» не смог вырвать победу в матче с «Аугсбургом»

Проигравший на старте 7 матчей из 9 «Кёльн» принимал «Аугсбург». В начале игры команды обменялись голами Линтона Майны и Филлипа Титца. «Козлы» выглядели прилично и постоянно угрожали воротам противника, но единицы на табло остались гореть до конца.
Гости идут на 10-м месте, а вот их противник упал на самое дно таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Майна Линтон16'
|25'Титц Филлип (1:1)
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус76' (Шмиц Бенно (76') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хайнц Доминик80' (Пакарада Леарт (80') •Кайнц Флориан•Мартель Эрик•Вальдшмидт Лука76' (Любичич Деян (76') •Ут Марк66' (Тилманн Ян (66') •Майна Линтон•Тиггес Штеффен66' (Зельке Дейви (66') 90'
Дамен Финн• 90'Гумни Роберт46' (Мбабу Кевин (46') •Гоувелеув Джеффри• 90'Бауэр Максимилиан•Педерсен Мадс 40'63' (Иаго Лопес (63') •Реджбекай Элвис•Дорш Никлас63' (Брайтхаупт Тим (63') • 90'Йенсен Фредрик77' (Энгельс Арне (77') •Михель Свен63' (Варгас Рубен (63') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип
04 ноября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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