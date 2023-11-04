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«Кёльн» не смог вырвать победу в матче с «Аугсбургом»

04 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Кёльн
1:1
Аугсбург

Проигравший на старте 7 матчей из 9 «Кёльн» принимал «Аугсбург». В начале игры команды обменялись голами Линтона Майны и Филлипа Титца. «Козлы» выглядели прилично и постоянно угрожали воротам противника, но единицы на табло остались гореть до конца.

Гости идут на 10-м месте, а вот их противник упал на самое дно таблицы.

Протокол игры  
Кёльн1:1Аугсбург
(1:0) Майна Линтон16'  
  25'Титц Филлип (1:1)
Швебе МарвинКарстенсен Расмус 76' (Шмиц Бенно ( 76') Хюберс ТимоШабо ЮлианХайнц Доминик 80' (Пакарада Леарт ( 80') Кайнц ФлорианМартель ЭрикВальдшмидт Лука 76' (Любичич Деян ( 76') Ут Марк 66' (Тилманн Ян ( 66') Майна ЛинтонТиггес Штеффен 66' (Зельке Дейви ( 66'  90')
Запасные: Килиан ЛукаГусенбашич ДенисКеббинг МаттиасФинкгрефе Макс
Дамен Финн  90'Гумни Роберт 46' (Мбабу Кевин ( 46') Гоувелеув Джеффри  90'Бауэр МаксимилианПедерсен Мадс  40' 63' (Иаго Лопес ( 63') Реджбекай ЭлвисДорш Никлас 63' (Брайтхаупт Тим ( 63'  90') Йенсен Фредрик 77' (Энгельс Арне ( 77') Михель Свен 63' (Варгас Рубен ( 63') Демирович ЭрмединТитц Филлип
Запасные: Танганга ДжафетБельо Дион ДренеОкугава МасаяКоубек Томаш
04 ноября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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