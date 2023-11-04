«Майнц» впервые в сезоне победил, одолев «РБ Лейпциг»

Претендующий на место в группе лидеров «РБ Лейпциг» неожиданно оступился в споре с «Майнцем», замыкающим таблицу чемпионата Германии. Аутсайдеры не так часто контролировали мяч и реже подавали угловые, но в остальном были хороши. На 76-й минуте Ли Чхэ Сон открыл счет ударом головой. Вскоре Леонардо Баррейро завершил атаку аутсайдеров на грани офсайда - мяч засчитан, 2:0.
«Майнц» выиграл первый матч в сезоне и ушел с последнего места, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Чхэ-Сон Ли II76'
|(2:0) Баррейро Леандро82'
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп• 90'Гилавоги Жошуа16' (Да Коста Данни (16') •Лайч Максим•Фернандес Эдимилсон•Каси Антони• 39'Баррейро Леандро•Кор Доминик67' (Краусс Том (67') •Рихтер Марко67' (Баркок Аймен (67') • 88'Чхэ-Сон Ли II90' (Ажорк Людовик (90') •Онисиво Карим90' (Папела Мервиль (90')
Запасные: Мамутович Давид•Бац Даниэль•Мвене Филлипп
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас 51'82' (Поульсен Юссуф (82') •Люкеба Кастелло•Хенрихс Бенджамин•Раум Давид•Кампль Кевин82' (Форсберг Эмиль (82') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави82' (Айдара Амаду (82') •Баумгартнер Кристоф67' (Вернер Тимо (67') •Опенда Лои67' (Сеско Бенджамин (67')
04 ноября. Стадион "МЕВА Арена".
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