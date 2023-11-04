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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» впервые в сезоне победил, одолев «РБ Лейпциг»

04 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать
Майнц
2:0
РБ Лейпциг

Претендующий на место в группе лидеров «РБ Лейпциг» неожиданно оступился в споре с «Майнцем», замыкающим таблицу чемпионата Германии. Аутсайдеры не так часто контролировали мяч и реже подавали угловые, но в остальном были хороши. На 76-й минуте Ли Чхэ Сон открыл счет ударом головой. Вскоре Леонардо Баррейро завершил атаку аутсайдеров на грани офсайда - мяч засчитан, 2:0.

«Майнц» выиграл первый матч в сезоне и ушел с последнего места, соперник - пятый.

Протокол игры  
Майнц2:0РБ Лейпциг
(1:0) Чхэ-Сон Ли II76'  
(2:0) Баррейро Леандро82'  
Центнер РобинВан дер Берг Сепп  90'Гилавоги Жошуа 16' (Да Коста Данни ( 16') Лайч МаксимФернандес ЭдимилсонКаси Антони  39'Баррейро ЛеандроКор Доминик 67' (Краусс Том ( 67') Рихтер Марко 67' (Баркок Аймен ( 67'  88') Чхэ-Сон Ли II 90' (Ажорк Людовик ( 90') Онисиво Карим 90' (Папела Мервиль ( 90')
Запасные: Мамутович ДавидБац ДаниэльМвене Филлипп
Бласвих ЯнисСимакан МохамедКлостерманн Лукас  51' 82' (Поульсен Юссуф ( 82') Люкеба КастеллоХенрихс БенджаминРаум ДавидКампль Кевин 82' (Форсберг Эмиль ( 82') Шлагер КсаверСимонс Хави 82' (Айдара Амаду ( 82') Баумгартнер Кристоф 67' (Вернер Тимо ( 67') Опенда Лои 67' (Сеско Бенджамин ( 67')
Запасные: Зайвальд НиколасЛенц КристоферКарвалью ФабиуГулачи Петер
04 ноября. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц РБ Лейпциг

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