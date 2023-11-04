«Майнц» впервые в сезоне победил, одолев «РБ Лейпциг»

Претендующий на место в группе лидеров «РБ Лейпциг» неожиданно оступился в споре с «Майнцем», замыкающим таблицу чемпионата Германии. Аутсайдеры не так часто контролировали мяч и реже подавали угловые, но в остальном были хороши. На 76-й минуте Ли Чхэ Сон открыл счет ударом головой. Вскоре Леонардо Баррейро завершил атаку аутсайдеров на грани офсайда - мяч засчитан, 2:0.

«Майнц» выиграл первый матч в сезоне и ушел с последнего места, соперник - пятый.