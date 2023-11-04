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«Унион» получил три мяча от «Айнтрахта» и проиграл в 12-м матче подряд

04 Ноября 2023 • 19:27 Комментировать
Унион Берлин
0:3
Айнтрахт Фр

Просто невероятная серия «Униона» не знает конца, команда из Берлина проиграла 12-й официальный матч подряд. Уже к 14-й минуте домашнего матча с «Айнтрахтом» столичная команда «горела» 0:2 после дубля Омара Мармуша, в итоге спастись не удалось. На 82-й минуте Начо Ферри ударом с лета поставил точку - 3:0.

Команда из Франкфурта вышла на седьмое место, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Унион Берлин0:3Айнтрахт Фр
  2'Мармуш Омар (0:1)
  14'Мармуш Омар (0:2)
  82'Ферри Начо (0:3)
Рённов ФредерикБонуччи Леонардо 83' (Тусар Люка ( 83') Кнохе РобинЛейте ДиогуТриммель Кристофер 83' (Фолланд Кевин ( 83') Крал Алекс 73' (Хаберер Яник ( 73') Госенс РобинХоллербах Бенедикт 56' (Бехренс Кевин ( 56') Лайдуни АиссаБекер Шеральдо 83' (Ааронсон Бренден ( 83') Фофана Датро
Запасные: Руссийон ЖеромКауфманн МиккельЕккель ПаульБуск Якоб
Трапп КевинТута 46' (Смолчич Хрвое ( 46') Кох Робин  29'Пачо ВильямЭбимбе Эрик 85' (Ааронсон Пакстен ( 85') Макс ФилиппСхири ЭльесЛарссон ХугоШаиби Фарес 74' (Гётце Марио ( 74') Кнауфф Ансгар 64' (Бута ( 64') Мармуш Омар 74' (Ферри Начо ( 74')
Запасные: Граль ЙенсНганкам ЖессикНкунку НильсХасебе Макото
04 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Унион Берлин

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