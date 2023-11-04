«Унион» получил три мяча от «Айнтрахта» и проиграл в 12-м матче подряд

Просто невероятная серия «Униона» не знает конца, команда из Берлина проиграла 12-й официальный матч подряд. Уже к 14-й минуте домашнего матча с «Айнтрахтом» столичная команда «горела» 0:2 после дубля Омара Мармуша, в итоге спастись не удалось. На 82-й минуте Начо Ферри ударом с лета поставил точку - 3:0.
Команда из Франкфурта вышла на седьмое место, противник - третий с конца.
Протокол игры
|2'Мармуш Омар (0:1)
|14'Мармуш Омар (0:2)
|82'Ферри Начо (0:3)
Рённов Фредерик•Бонуччи Леонардо83' (Тусар Люка (83') •Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер83' (Фолланд Кевин (83') •Крал Алекс73' (Хаберер Яник (73') •Госенс Робин•Холлербах Бенедикт56' (Бехренс Кевин (56') •Лайдуни Аисса•Бекер Шеральдо83' (Ааронсон Бренден (83') •Фофана Датро
Запасные: Руссийон Жером•Кауфманн Миккель•Еккель Пауль•Буск Якоб
Трапп Кевин•Тута46' (Смолчич Хрвое (46') •Кох Робин• 29'Пачо Вильям•Эбимбе Эрик85' (Ааронсон Пакстен (85') •Макс Филипп•Схири Эльес•Ларссон Хуго•Шаиби Фарес74' (Гётце Марио (74') •Кнауфф Ансгар64' (Бута (64') •Мармуш Омар74' (Ферри Начо (74')
Запасные: Граль Йенс•Нганкам Жессик•Нкунку Нильс•Хасебе Макото
04 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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