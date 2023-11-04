«Унион» получил три мяча от «Айнтрахта» и проиграл в 12-м матче подряд

Просто невероятная серия «Униона» не знает конца, команда из Берлина проиграла 12-й официальный матч подряд. Уже к 14-й минуте домашнего матча с «Айнтрахтом» столичная команда «горела» 0:2 после дубля Омара Мармуша, в итоге спастись не удалось. На 82-й минуте Начо Ферри ударом с лета поставил точку - 3:0.

Команда из Франкфурта вышла на седьмое место, противник - третий с конца.