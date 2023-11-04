«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В 10-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Баварии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Бавария
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Протокол игры
|4'Упамекано Дайо (0:1)
|9'Кейн Гарри (0:2)
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Забитцер Марсель•Эзкан Салих•Ройс Марко•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл•Фюллькруг Никлас
04 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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