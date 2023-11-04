«Реал» не хочет платить 50 миллионов за звезду «Баварии»

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, который выступает за мюнхенскую «Баварию», по-прежнему остается трансферной целью мадридского «Реала».

Как информирует AS, представители «королевского» клуба активизировались в переговорах по трансферу канадского латераля. Немецкий гранд, в свою очередь, готов расстаться с Альфонсо за 50 миллионов евро, но «сливочные» не готовы выплачивать такую клаузулу. «Реал» хочет приобрести Дэвиса за меньшие деньги.

Контракт 23-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.