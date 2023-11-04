Григорян дал прогноз на матч «Боруссия» - «Бавария»

Известный тренер Александр Григорян высказался о центральном поединке десятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

«Дортмунд один забьёт. Что касается «Баварии», если бы не кубковая игра, сказал бы, что счёт будет 2:1 в их пользу. Думаю, «Бавария» будет вынуждена выплеснуться в этом матче. Поставлю на 3:1 в пользу мюнхенцев», - поделился прогнозом специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Несколько дней назад «Бавария» потерпела сенсационное поражение от представителя третьего дивизиона «Саабрюккена» (1:2) и вылетела из Кубка Германии.

Матч «Боруссия» - «Бавария» пройдет сегодня, 4 ноября, начало запланировано в 20:30 по московскому времени.