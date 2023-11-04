«Реал» выбрал нападающего, которого купит вместо Мбаппе

Руководство «Реала» выбрало игрока, которого купит в случае срыва трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По сообщениям Bild, в сфере интересов «сливочных» находится форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала. Именно он является главной альтернативой Мбаппе.

20-летний немец связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Джамал провел шесть поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать звёздного форварда «Баварии»