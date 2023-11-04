Булыкин: «Бавария» уже не такой грозный соперник, как раньше»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно игры мюнхенской «Баварии» под руководством главного тренера Томаса Тухеля.

«Бавария» уже не такой грозный соперник, как раньше. К Тухелю будут вопросы. Клуб не показывает ожидаемых результатов. Тухелем недовольны, если они плохо сыграют с Дортмундом, его могут убрать», - передает слова Булыкина спортивное радио «Движение».

Напомним, что на этой неделе «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, потерпев поражение от представителя третьего дивизиона «Саарбрюккена» (1:2). Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведет в Бундеслиге против дортмундской «Боруссии».