Месси выбрал лучшего молодого игрока мира - это не Беллингем

Инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей сообщил, как проголосовал аргентинец Лионель Месси при выборе лучшего молодого футболиста года.

На первое место 36-летний форвард поставил вингера мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу. Вторым стал полузащитник каталонской «Барселоны» Педри, а топ-3 замкнул хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем, который стал обладателем престижной награды.

Напомним, что Беллингем минувшим летом перешел в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 13 матчей за «сливочных», отметившись 13 голами и тремя ассистами.