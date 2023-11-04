Дубль Асано позволил «Бохуму» обыграть «Дармштадт»

«Дармштадт» и «Бохум» открыли европейский уикенд. Аутсайдеры Бундеслиги выдали результативный матч. Уже на 10-й минуте Тим Скарке дальним ударом запустил мяч в штангу. Открыл счет Такума Асано. Хозяева отыгрались «голом в раздевалку», здорово вверху сыграл Фабиан Нюрнбергер - 1:1. На 54-й минуте Асано отличился еще раз и принес победу гостям - 2:1. На 70-й минуте Фабиан Холланд после фола последней надежды оставил «Дармштадт» в меньшинстве. Даже вдесятером у хозяев был шанс спастись, но Филип Стожилкович не попал в рамку. Напоследок Нюрнбергер также мог оформить дубль, но обвел стенку ударом со штрафного и попал в каркас ворот.
«Бохум» выбрался из опасной зоны и стал 13-м, противник - 15-й.
Протокол игры
|25'Асано Такума (0:1)
|(1:1) Нюрнбергер Фабиан43'
|54'Асано Такума (1:2)
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф• 67'Циммерман Кристоф•Мюллер Янник•Бадер Маттиас77' (Стожилкович Филип (77') •Нюрнбергер Фабиан•Кемпе Тобиас68' (Вильхельмссон Оскар (68') •Холланд Фабиан• 70'Мелем Марвин89' (Ридель Клеменс (89') •Пфайффер Лука89' (Хорнби Фрэйзер (89') •Скарке Тим
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен• 68'Бернардо Фернандес•Гамбоа Кристиан• 67'Патрик Остерхаге•Лосилья Антони 43'77' (Оерманн Тим (77') •Штёгер Кевин64' (Лоосли Ноа (64') •Брошински Мориц59' (Квартенг Мориц-Брони (59') • 87'Асано Такума•Хофманн Филипп77' (Пасьенса Гонсало (77')
03 ноября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".
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