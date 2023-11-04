Дубль Асано позволил «Бохуму» обыграть «Дармштадт»

«Дармштадт» и «Бохум» открыли европейский уикенд. Аутсайдеры Бундеслиги выдали результативный матч. Уже на 10-й минуте Тим Скарке дальним ударом запустил мяч в штангу. Открыл счет Такума Асано. Хозяева отыгрались «голом в раздевалку», здорово вверху сыграл Фабиан Нюрнбергер - 1:1. На 54-й минуте Асано отличился еще раз и принес победу гостям - 2:1. На 70-й минуте Фабиан Холланд после фола последней надежды оставил «Дармштадт» в меньшинстве. Даже вдесятером у хозяев был шанс спастись, но Филип Стожилкович не попал в рамку. Напоследок Нюрнбергер также мог оформить дубль, но обвел стенку ударом со штрафного и попал в каркас ворот.

«Бохум» выбрался из опасной зоны и стал 13-м, противник - 15-й.