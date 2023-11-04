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Дубль Асано позволил «Бохуму» обыграть «Дармштадт»

04 Ноября 2023 • 00:28 Комментировать
Дармштадт
1:2
Бохум
окончен

«Дармштадт» и «Бохум» открыли европейский уикенд. Аутсайдеры Бундеслиги выдали результативный матч. Уже на 10-й минуте Тим Скарке дальним ударом запустил мяч в штангу. Открыл счет Такума Асано. Хозяева отыгрались «голом в раздевалку», здорово вверху сыграл Фабиан Нюрнбергер - 1:1. На 54-й минуте Асано отличился еще раз и принес победу гостям - 2:1. На 70-й минуте Фабиан Холланд после фола последней надежды оставил «Дармштадт» в меньшинстве. Даже вдесятером у хозяев был шанс спастись, но Филип Стожилкович не попал в рамку. Напоследок Нюрнбергер также мог оформить дубль, но обвел стенку ударом со штрафного и попал в каркас ворот.

«Бохум» выбрался из опасной зоны и стал 13-м, противник - 15-й.

Протокол игры  
Дармштадт1:2Бохум
  25'Асано Такума (0:1)
(1:1) Нюрнбергер Фабиан43'  
  54'Асано Такума (1:2)
Шуэн МарсельКларер Кристоф  67'Циммерман КристофМюллер ЯнникБадер Маттиас 77' (Стожилкович Филип ( 77') Нюрнбергер ФабианКемпе Тобиас 68' (Вильхельмссон Оскар ( 68') Холланд Фабиан  70'Мелем Марвин 89' (Ридель Клеменс ( 89') Пфайффер Лука 89' (Хорнби Фрэйзер ( 89') Скарке Тим
Запасные: Карич ЭмирШнелльхардт ФабианБрунст АлександерИшервуд ТомасФранич Бартол
Риман МануэльМашович ЭрханШлоттербек Кевен  68'Бернардо ФернандесГамбоа Кристиан  67'Патрик ОстерхагеЛосилья Антони  43' 77' (Оерманн Тим ( 77') Штёгер Кевин 64' (Лоосли Ноа ( 64') Брошински Мориц 59' (Квартенг Мориц-Брони ( 59'  87') Асано ТакумаХофманн Филипп 77' (Пасьенса Гонсало ( 77')
Запасные: Данило СоаресПасслак ФеликсТиде НикласДашнер ЛукасФёрстер Филипп
03 ноября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".

 

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