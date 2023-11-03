Кейн – о матче против «Боруссии» Дортмунд: «Будет очень непросто»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о предстоящей встрече с дортмундской «Боруссией».

Команда Томаса Тухеля отправится в гости к «шмелям» в рамках десятого тура Бундеслиги. Матч стартует в субботу в 20:30 по московскому времени.

«Будет очень непросто, ведь «Боруссия» хорошо начала сезон. Это будет моя первая игра [за «Баварию» против «Боруссии» Дортмунд], но я участвовал во множестве различных дерби и матчей с принципиальными соперниками. С нетерпением жду начала. В последнее время мы набрали неплохую форму, нужно продолжить в том же духе в Дортмунде», – приводит пресс-служба Бундеслиги слова Кейна.