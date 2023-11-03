Нойер поделился мыслями о предстоящем матче против «Боруссии» Дортмунд

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о ближайшей игре Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

В субботу «шмели» примут в родных стенах действующих чемпионов Германии. На данный момент коллектив Томаса Тухеля занимает вторую строчку в турнирной таблице с 23 набранными очками, в то время как дортмундцы располагаются на четвёртом месте, отставая на два балла.

«Предстоящий матч в Дортмунде – один из самых важных как для нас, так и для наших болельщиков. Думаю, за этой встречей будет наблюдать весь футбольный мир. Я хочу подойти к игре в наилучшей физической форме», – заявил 37-летний вратарь, недавно вернувшийся на поле после тяжёлой травмы.