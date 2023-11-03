Тухель рассказал, подпишет ли «Бавария» Боатенга

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель опроверг слухи о возможном подписании контракта с Жеромом Боатенгом.

35-летний футболист мог вернуться в ряды мюнхенцев ещё в прошлом месяце, однако руководство клуба решило не заключать договор с защитником. После недавней травмы Маттейса де Лигта в СМИ вновь распространились слухи о возможном подписании Боатенга, который продолжает тренироваться в расположении гранда Бундеслиги.

«На данный момент это не обсуждается. Сейчас у нас нет планов что-либо менять в составе. Мы стремимся как можно быстрее вернуть в строй Упамекано», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Тухеля.