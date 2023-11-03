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Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с ним контракт

03 Ноября 2023 • 22:43 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
Через 16 ч. 58 мин.

Вингер Анвар эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с игроком трудовой договор. О том, что эль-Гази больше не футболист «Майнца», сообщил официальный сайт команды.

«Стойте за правду, даже если из-за этого придётся остаться в одиночестве. Потеря работы не сравнится с тем, какой ад происходит сейчас в Газе», - пишет футболист в соцсетях.

Ранее эль-Гази также поддержал Палестину в палестино-израильском конфликте, из-за чего был сначала отстранён от команды. Случилось это в октябре.

Пришёл в «Майнц» экс-игрок «Астон Виллы» лишь минувшим летом и успел сыграть в трёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Анвар Эль-Гази

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МАЙНЦ РБ ЛЕЙПЦИГ
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