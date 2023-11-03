Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с ним контракт

Вингер Анвар эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» разорвать с игроком трудовой договор. О том, что эль-Гази больше не футболист «Майнца», сообщил официальный сайт команды.

«Стойте за правду, даже если из-за этого придётся остаться в одиночестве. Потеря работы не сравнится с тем, какой ад происходит сейчас в Газе», - пишет футболист в соцсетях.

Ранее эль-Гази также поддержал Палестину в палестино-израильском конфликте, из-за чего был сначала отстранён от команды. Случилось это в октябре.

Пришёл в «Майнц» экс-игрок «Астон Виллы» лишь минувшим летом и успел сыграть в трёх матчах.