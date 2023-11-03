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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину эль-Гази

03 Ноября 2023 • 20:52 Комментировать (1)
Майнц
...
РБ Лейпциг
Через 19 ч. 56 мин.

Аутсайдер Бундеслиги «Майнц» всё-таки разорвал контракт с вингером Анваром эль-Гази. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении указывается, что трудовые отношения с игроком завершились из-за его политических высказываний в соцсетях в поддержку Палестины в палестино-израильском конфликте. Ранее игрок был отстранён от команды, позже, по слухам, снова в неё возвращён. Но в итоге было решено отказаться от игрока.

Эль-Гази выступал за «Майнц» недолго – всего лишь с начала текущего сезона. В его активе за клуб набралось три матча Бундеслиги с одним голевым пасом в активе.

Напомним, что «Майнц» после девяти туров чемпионата Германии – его абсолютный аутсайдер. У клуба лишь три набранных очка и ноль в графе побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Анвар Эль-Гази

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МАЙНЦ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
03 Ноября 2023 в 21:10
«Майнц» разорвал контракт поддержавшим Палестину с эль-Гази
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ай. граматеи..
на траве двора бабка доела казла.. А-ха-ха-ха! )))
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