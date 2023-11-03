«Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину эль-Гази

Аутсайдер Бундеслиги «Майнц» всё-таки разорвал контракт с вингером Анваром эль-Гази. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении указывается, что трудовые отношения с игроком завершились из-за его политических высказываний в соцсетях в поддержку Палестины в палестино-израильском конфликте. Ранее игрок был отстранён от команды, позже, по слухам, снова в неё возвращён. Но в итоге было решено отказаться от игрока.

Эль-Гази выступал за «Майнц» недолго – всего лишь с начала текущего сезона. В его активе за клуб набралось три матча Бундеслиги с одним голевым пасом в активе.

Напомним, что «Майнц» после девяти туров чемпионата Германии – его абсолютный аутсайдер. У клуба лишь три набранных очка и ноль в графе побед.