Нойер собирается играть до 40 лет

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать игровую карьеру, об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

Как сообщает источник, 37-летний вратарь планирует выступать еще два-три года. Напомним, что недавно Мануэль вернулся в строй после перелома ноги.

Нойер защищает ворота «Баварии» с лета 2011 года. Срок действующего контракта голкипера с мюнхенским клубом истекает в конце июня следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мануэль принял участие в одном матче.