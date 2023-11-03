Диагноз де Лигта ухудшился, защитник выбыл на более долгий срок

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт может провести в лазарете больше времени, чем ожидалось. По информации Bayern & Germany, диагноз футболиста ухудшился. На полное восстановление ему понадобится до восьми недель, а не 4-6, как сообщалось ранее.

Напомним, что нидерландский футболист получил повреждение в недавнем кубковом поединке против представителя третьей лиги «Саарбрюккена» (1:2). Мюнхенцы сенсационно проиграли и вылетели из турнира.

В текущем сезоне Бундеслиги де Лигт провел семь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Трудовое соглашение защитника с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года.