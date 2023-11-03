Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» уволил главного тренера

03 Ноября 2023 • 09:22 Комментировать

Пресс-служба немецкого «Майнца» отрапортовала об увольнении Бо Свенссона с поста главного тренера команды. Стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Ян Зиверт. Этот специалист будет руководить командой в предстоящем домашнем поединке чемпионата Германии против «РБ Лейпцига».

«Майнц» провально выступает в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. После девяти проведенных туров команда набрала всего три балла и замыкает турнирную таблицу. Ближайший матч против «РБ Лейпцига» состоится в субботу, 4 ноября, начало запланировано в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майнц Бо Свенссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 22:30
Дармштадт Дармштадт
Бохум Бохум
2.43 3.65 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
11:38 · Германия. Бундеслига
Нойер собирается играть до 40 лет
09:49 · Германия. Бундеслига
Диагноз де Лигта ухудшился, защитник выбыл на более долгий срок
09:22 · Германия. Бундеслига
«Майнц» уволил главного тренера
02 Ноября
18:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с Жеромом Боатенгом слухи
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда
13:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла важного футболиста из-за травмы
08:33 · Англия. Кубок лиги
Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»
03:20 · Германия. Кубок
«Байер» забивает в 28 подряд матчах Кубка Германии
02:54 · Германия. Кубок
Мюллер раскритиковал одноклубников: «Нужно уважать болельщиков»
02:22 · Германия. Бундеслига
На Мазрауи подали в суд в Германии
01:43 · Германия. Кубок
Мюллер – о поражении «Баварии» от «Саарбрюккена»: «Мы были недостаточно умны»
01:32 · Германия. Кубок
Тухель прокомментировал поражение «Баварии» от команды из третьей лиги
01:02 · Германия. Кубок
«Бавария» впервые за 23 года вылетела из Кубка Германии от команды, выступающей ниже второй лиги
01 Ноября
23:51 · Германия. Кубок
«Бавария» снова потеряла де Лигта из-за травмы
22:44 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе
Все новости
Рекомендуем