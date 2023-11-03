«Майнц» уволил главного тренера

Пресс-служба немецкого «Майнца» отрапортовала об увольнении Бо Свенссона с поста главного тренера команды. Стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Ян Зиверт. Этот специалист будет руководить командой в предстоящем домашнем поединке чемпионата Германии против «РБ Лейпцига».

«Майнц» провально выступает в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. После девяти проведенных туров команда набрала всего три балла и замыкает турнирную таблицу. Ближайший матч против «РБ Лейпцига» состоится в субботу, 4 ноября, начало запланировано в 17:30 по московскому времени.