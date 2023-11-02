«Бавария» рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с защитником Жеромом Боатенгом, об этом сообщает Bild.

По данным источника, 35-летний футболист был замечен в тренировочной форме мюнхенской команды. Ожидается, что он может стать временной заменой нидерландского защитника Маттейса де Лигта, который из-за травмы пропустит около месяца.

Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год и принял участие в 363 играх, в которых отметился десятью забитыми мячами и 25 результативными передачами партнёрам по команде.

«Бавария» после девяти туров Бундеслиги занимает второе место в турнирной таблице.