«Бавария» потеряла важного футболиста из-за травмы

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт получил травму во вчерашнем поединке против «Саарбрюккена» (1:2) в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

По сообщениям Bild, 24-летний нидерландский футболист надолго выбыл из строя. На полное восстановление Маттейсу понадобится от четырех до шести недель. У него повреждены связки коленного сустава.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии де Лигт провел семь поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

Маттейс выступает за мюнхенский коллектив с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года.