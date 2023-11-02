На Мазрауи подали в суд в Германии

Неприятности защитника «Баварии» Нуссера Мазрауи продолжаются, ранее он поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке, после чего началась травля. На какое-то время ситуация, вроде бы, успокоилась, но сейчас, как сообщает Bild, на него подали в суд, это сделал некий Волкер Бек, лидер израильской диаспоры в Германии.

- Оправдание преступлений против человечества недопустимо. На заявления Мазрауи нельзя просто сказать «хорошо, мы забудем об этом», я возмущен реакцией «Баварии», вернее, ее отсутствием. Пусть тогда вердикт вынесет суд, надеюсь, он накажет и руководство клуба, не осознающее тяжести проступка, - заявил Бек.