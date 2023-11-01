Один из лидеров «Баварии» может уйти в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» может лишиться одного из своих ведущих футболистов, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По данным источника, 28-летний Йозуа Киммих больше не видит себя в немецком гранде и не желает подписывать новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

Среди вариантов продолжения карьеры полузащитника называется каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в хавбеке.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Йозуа провел девять матчей и отметился тремя голевыми передачами.